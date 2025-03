Verona “brutto e cattivo”, anche così l’Hellas resta a galla

Il Verona non è certo uno spettacolo per gli occhi ma ha 26 punti e guarda dall'alto la zona rossa. Col più basso possesso palla della A, difesa, intercettazione e contropiede sono le armi dell’Hellas di Zanetti che stanno al momento tenendo la squadra 4 punti sopra la red zone, grazie anche ai passaggi a vuoto delle sottostanti, specie dell’Empoli di D’Aversa, da tempo in caduta libera.

I gialloblù sono inoltre in testa nelle tre classifiche dei più “ruvidi” in campo: falli commessi, espulsioni e ammonizioni. In 28 gare, rileva fbref.com, il Verona ha commesso 413 falli, due più dell’Empoli e dieci più del Bologna, terzo in graduatoria. Il giocatore più falloso, e qui la sorpresa, non è un difensore, bensì Tomas Suslov, che con 44 infrazioni supera Coppola di ben 10 lunghezze. Al terzo posto Duda (32), poi Sarr e Mosquera prima di arrivare a un altro difensore, Dawidowicz (26).