Verona, caduta a Frosinone (2-1). Soulé comanda, l’Hellas si sveglia solo nel recupero

Ciociari superiori per gioco e gamba, gialloblù sempre a rincorrere, e il gol arriva quando è tardi

Andrea Spiazzi Direttore

Lo sapevano anche a Timbuktu che Matias Soulé era il più pericoloso del Frosinone. L'argentino ha però fatto il bello e il cattivo tempo irridendo la difesa del Verona, centrando pali, segnando e ispirando la manovra dei ciociari assieme al brasiliano Reiner, al debutto con gol.

Verona nettamente inferiore all'avversario per corsa, idee e tecnica. Di qualità invece gli altri ne hanno e Di Francesco la propone con coraggio nonostante la giovane età dei suoi. Un Hellas brutto non dà mai l'impressione di poter condurre le danze e dopo un primo tempo passivo e in svantaggio non trova la giusta determinazione per rimediare, cercando di farlo solo nel recupero, sul 2-0, dopo il gol di Djuric al 94'. È la sconfitta più pesante dei gialloblù finora, anche se oggi parlare di Frosinone che lotta per la salvezza è riduttivo, per la distanza dalle terzultime derelitte e per la qualità del gioco espresso.

FORMAZIONI

FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Okoli, Monterisi, Marchizza; Garritano, Barrenechea, Mazzitelli; Soule, Cheddira, Reinier

A disposizione: Frattali, Cerofolini, Brescianini, Romagnoli, Baez, Lulic, Caso, Cuni, Kvernadze, Lirola, Bourabia, Bidaoui, Ibrahimovic, Lusuardi

Allenatore: Eusebio Di Francesco

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Coppola, Amione; Terracciano, Folorunsho, Duda, Lazovic; Suslov, Saponara; Ngonge

A disposizione: Berardi, Perilli, Faraoni, Djuric, Cruz, Joselito, Hongla, Serdar, Charlys, Tchatchoua, Calabrese, Mboula, Bonazzoli

Allenatore: Marco Baroni

Arbitro: Maria Sole Ferrieri Caputi (Sez. AIA di Livorno)

PRIMO TEMPO, SOULE SPADRONEGGIA, REINIER SEGNA. MALE IL VERONA

Parte meglio il Frosinone, dopo tre minuti Soule taglia un cross sul quale Monterisi non arriva sul secondo palo per un soffio, poi tocca con la mano. Soule sfiora la traversa su punizione all'8', l'argentino è ancora pericoloso. Il Verona riparte al 12' guadagnando con Terracciano una punizione poi non ben sfruttata. Bravo Terracciano a scaricare all'indietro al 15', ma l'Hellas non ne approfitta. I gialloblù guadagnano palloni e campo con pressing costante sul portatore di palla, la gara si fa equilibrata.

Saponara va fuori giri su alcuni palloni, manca il guizzo al fantasista oggi titolare. Al 25' c'è la pausa rinfrescante dato il ritorno d'estate di questi giorni.

Due ammoniti, Coppola al 30' per fallo su Cheddira (punizione fuori poi di Mazzitelli) e Okoli per un intervento in ritardo su Folorunsho al 31'.

Soule ruba palla a Folorunsho al 31', evita Amione e calcia alto di poco.

PALO DI SOULE. Giocata eccellente dell'argentino al 34'. Scherza Amione poi a giro di sinistro coglie un palo clamoroso.

Cheddira brucia Coppola due minuti dopo, l'Hellas in affanno rimedia in corner. Il Verona riesce a risalire la corrente, Lazovic mette un verticale per Saponara in area ma l'ex viola non ci arriva al 38'.

Ferrieri Caputi estrae il giallo per Amione che trattiene il solito Soule al 40'.

Corner per i gialloblù al 43', Suslov ha la palla sulla testa ma la sfiora appena, mentre Folorunsho sul successivo angolo colpisce bene ma manda fuori.

1-0 FROSINONE. I ciociari quando manovrano in velocità sono bravi e molto pericolosi. Cheddira scappa, Coppola non lo tiene. Il marocchino scaglia un destro sul palo, la palla torna in area dove Reinier, al debutto, deve solo appoggiarla in rete. Il vantaggio è meritato, il Verona va a meditare negli spogliatoi.

SECONDO TEMPO, RADDOPPIA SOULE, I CAMBI NON BASTANO. DJURIC IN GOL

Baroni riparte con gli stessi 11 suscitando qualche perplessità. Lazovic mette un cross che Turati mette lontano coi pugni.

NGONGE SPRECA. Al 48' l'attaccante parte in contropiede lanciato da Suslov ma anticipa il tiro con un avversario alle calcagna e lo strozza a lato dal limite.

TERRACCIANO, ALTRA OCCASIONE. Saponara al 53' dalla trequarti sinistra mette un cross morbido sul secondo palo, Terracciano si inserisce bene e schiaccia di testa, la palla percorre l'area e finisce fuori dalla parte opposta.

Il Frosinone risponde in verticale con un taglio di Reiner per Cheddira che non controlla in area.

CHEDDIRA SPRECA. Al 57' Coppola rinvia male di testa, la palla va a Cheddira che triangola con Reinier e calcia a lato da buona posizione poco dentro l'area.

CAMBI DI BARONI. Djuric per Saponara (gara nettamente insufficiente), Faraoni per Coppola e Serdar per Duda sono i cambi di Baroni al 60'.

ALTRO PALO DI SOULE. Folorunsho perde palla, Reinier imbuca per Soule che centra il palo. Sfortuna ma anche errore stavolta del funambolico attaccante, e il Verona si salva. Al 63' Serdar sporca i guantoni di Turati con un debole tiro dal limite.

L'Hellas va al tutto per tutto e alza le linee. Lazovic, che resta molto lontano dalla sua miglior condizione, prende un corner al 65'. Amione zoppica e si tocca la coscia sinistra.

Turati blocca un colpo di testa di Amione da angolo al 66', il tiro non ha la potenza necessaria.

2-0 FROSINONE. I giallazzurri vanno al raddoppio al 67'. Garritano serve Marchizza sulla sinistra, il cross è perfetto per l'inserimento di Soule che di testa mette dentro con potenza.

Il Verona accusa il colpo, il Frosinone va in area altre due volte prima che Lazovic al volo spari alle stelle da buona posizione.

Di Francesco la dà già vinta (e sbaglia) e al 75' toglie Reinier e Garritano per Romagnoli e Brescianini.

Al 77' lascia il campo Ngonge ed entra Bonazzoli.

Al 79' a centrocampo saltano Suslov e Monterisi. Il gialloblù sbraccia e colpisce al volto l'avversario e prende il giallo.

Debutta Tchatchoua all'83' prendendo il posto di Lazovic.

Il Verona molla la presa, ed è anche stanco. Folorunsho calcia fuori di 20 metri dopo un a greve corsa sulla trequarti. Lo rifà al 93' in area su sponda di Djuric. Non si può chiedere a chi corre e cuce più degli altri di essere anche un goleador.

DJURIC PER LA BANDIERA, 2-1. Bravo Faraoni al 94' a tenere in campo un pallone che va a Tchatchoua, perfetto il cross per Djuric che insacca di testa. Il recupero è amplissimo, l'Hellas si getta in avanti, Montipò va a saltare da corner. Ma il risultato non cambia.

I gialloblù vanno alla pausa con gli acciaccati da recuperare e con nuove idee da trovare. Per oggi vanno anche dietro la lavagna.

FROSINONE-VERONA 2-1

Reti: 45'+1' Reinier, 67' Soule, 90'+4' Djuric

FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Okoli, Monterisi, Marchizza; Garritano (dal 77' Brescianini), Barrenechea (dall'83' Bourabia), Mazzitelli; Soulè (dal 90' Ibrahimovic), Cheddira, Reinier (dal 76' Romagnoli)

A disposizione: Frattali, Cerofolini, Baez, Lulic, Caso, Cuni, Kvernadze, Lirola, Bidaoui, Lusuardi

Allenatore: Eusebio Di Francesco

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Coppola (dal 60' Faraoni), Amione; Terracciano, Folorunsho, Duda (dal 60' Serdar), Lazovic (dall'83' Tchatchoua); Suslov, Saponara (dal 60' Djuric); Ngonge (dal 77' Bonazzoli)

A disposizione: Berardi, Perilli, Cruz, Joselito, Hongla, Charlys, Calabrese, Mboula

Allenatore: Marco Baroni

Arbitro: Maria Sole Ferrieri Caputi (Sez. AIA di Livorno)

Assistenti: Valerio Vecchi (Sez. AIA di Lamezia Terme), Vito Mastrodonato (Sez. AIA di Molfetta)

NOTE. Ammoniti: 28' Coppola, 30' Okoli, 39' Duda, 40' Amione, 79' Suslov

