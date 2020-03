Verona-Cagliari, ecco come ottenere il rimborso

In riferimento alla gara Hellas Verona-Cagliari di domenica 23 febbraio (ore 15), Hellas Verona FC informa che, in seguito al Comunicato Ufficiale n.202 del 05/03/2020 predisposto dalla Lega Serie A, viste le misure adottate dal Consiglio dei Ministri, con rinvio della gara al prossimo 18 marzo (ore 15) con obbligo di disputarsi in assenza di pubblico secondo il DPCM n.4 del 04/03/20 firmato dal Presidente del Consiglio, sarà concessa a tutti i tifosi la possibilità di chiedere il rimborso del titolo già acquistato secondo le seguenti modalità:

– Per gli acquisti effettuati online nel sito vivaticket.it o hellasverona.vivaticket.it i rimborsi avverranno in maniera automatica con riaccredito dell’importo pagato direttamente sulla carta di credito con la quale è stata fatta la transazione, senza la necessità di presentare alcuna richiesta.

– Per gli acquisti in un punto vendita Vivaticket o presso l’Hellas Store si dovrà necessariamente recarsi nel punto vendita che ha emesso il biglietto consegnando il titolo cartaceo in originale entro e non oltre le ore 15 di lunedì 23 marzo 2020.

fonte: hellasverona.it