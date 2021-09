Verona, cambia il preparatore atletico: Vizoco lascia, tocca a Iaia

Definita la risoluzione contrattuale per motivi familiari per il collaboratore di Di Francesco

Hellas Verona FC comunica la risoluzione consensuale del rapporto professionale con Nicandro Vizoco, che lascia il Club di via Olanda per motivi famigliari inconciliabili con la prosecuzione a Verona del suo incarico di preparatore atletico della Prima Squadra, incarico che - con effetto immediato - sarà ricoperto da Marcello Iaia, già Head of Performance in seno allo staff tecnico gialloblù.