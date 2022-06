Verona, campagna abbonamenti al via. Tutte le info

Inizierà venerdì 1 luglio la Campagna Abbonamenti del Verona per le partite interne di Serie A TIM della stagione 2022/23.

– Under 14 : Per i nati dopo il 01/01/2008

– Under 16 : SOLO AREA FAMILY – Per i nati dopo il 01/01/2006

– Under 18 : SOLO CURVA SUD – Per i nati dopo il 01/01/2004

– Under 20 : Per i nati dopo il 01/01/2002

– Over 60 : Per i nati prima del 01/01/1963

– Universitari : SOLO POLTRONE EST e TRIBUNA SUPERIORE OVEST – Per i nati dopo il 01/01/1996

POLTRONISSIME EST RIDOTTO (UNDER 20, OVER 60, DONNE)

POLTRONISSIME EST UNDER 14

POLTRONE EST RIDOTTO (UNDER 20, OVER 60, DONNE)

POLTRONE EST UNDER 14

CURVA EST FAMILY (1 UNDER 16 + 1 ADULTO)

CURVA EST FAMILY (1 UNDER 16 + 2 ADULTI)

CURVA EST FAMILY (2 UNDER 16 + 1 ADULTO)

CURVA EST FAMILY (2 UNDER 16 + 2 ADULTI)

CURVA EST FAMILY (3 UNDER 16 + 1 ADULTO)

CURVA SUD OVER 60

CURVA SUD UNDER 18

CURVA SUD UNDER 14

POLTRONISSIME OVEST RIDOTTO (UNDER 20, OVER 60, DONNE)

POLTRONISSIME OVEST UNDER 14

POLTRONE OVEST RIDOTTO (UNDER 20, OVER 60, DONNE)

POLTRONE OVEST UNDER 14

TRIBUNA SUP. OVEST CORPORATE/CEDIBILE

TRIBUNA SUP. OVEST INTERO

TRIBUNA SUP. OVEST RIDOTTO (UNDER 20, OVER 60, DONNE)