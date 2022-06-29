Inizierà venerdì 1 luglio la Campagna Abbonamenti del Verona per le partite interne di Serie A TIM della stagione 2022/23.
gazzanet
Verona, campagna abbonamenti al via. Tutte le info
CAMPAGNA ABBONAMENTI 2022/2023
PREZZI
Riduzioni:
– Donne: Qualsiasi età
– Under 14: Per i nati dopo il 01/01/2008
– Under 16: SOLO AREA FAMILY – Per i nati dopo il 01/01/2006
– Under 18: SOLO CURVA SUD – Per i nati dopo il 01/01/2004
– Under 20: Per i nati dopo il 01/01/2002
– Over 60: Per i nati prima del 01/01/1963
– Universitari: SOLO POLTRONE EST e TRIBUNA SUPERIORE OVEST – Per i nati dopo il 01/01/1996
1º FASE PRELAZIONE 01/07-19/07
2º FASE VENDITA LIBERA DAL 20/07
POLTRONISSIME EST CORPORATE/CEDIBILE
1º FASE PRELAZIONE 430 euro
2º FASE VENDITA LIBERA 550 euro
POLTRONISSIME EST INTERO
400/520
POLTRONISSIME EST RIDOTTO (UNDER 20, OVER 60, DONNE)
230/330
POLTRONISSIME EST UNDER 14
60/70
POLTRONE EST CORPORATE/CEDIBILE
280/360
POLTRONE EST INTERO
250/330
POLTRONE EST RIDOTTO (UNDER 20, OVER 60, DONNE)
170/210
POLTRONE EST UNDER 14
60/70
POLTRONE EST PROMOZIONE 3 (padre, madre, figlio/a)
370/460
POLTRONE EST PROMOZIONE 3+ (costo di ogni figlio aggiuntivo alla PROMOZIONE 3)
20/20
POLTRONE EST UNIVERSITARI
170/210
CURVA EST FAMILY (1 UNDER 16 + 1 ADULTO)
190/230
CURVA EST FAMILY (1 UNDER 16 + 2 ADULTI)
320/390
CURVA EST FAMILY (2 UNDER 16 + 1 ADULTO)
250/300
CURVA EST FAMILY (2 UNDER 16 + 2 ADULTI)
380/460
CURVA EST FAMILY (3 UNDER 16 + 1 ADULTO)
310/370
PARTERRE EST
120/170
CURVA SUD CORPORATE/CEDIBILE
220/280
CURVA SUD INTERO
190/250
CURVA SUD OVER 60
150/180
CURVA SUD UNDER 18
90/110
CURVA SUD UNDER 14
ND/ND
POLTRONISSIME OVEST CORPORATE/CEDIBILE
660/820
POLTRONISSIME OVEST INTERO
620/770
POLTRONISSIME OVEST RIDOTTO (UNDER 20, OVER 60, DONNE)
450/570
POLTRONISSIME OVEST UNDER 14
60/70
POLTRONE OVEST CORPORATE/CEDIBILE
390/490
POLTRONE OVEST INTERO
360/460
POLTRONE OVEST RIDOTTO (UNDER 20, OVER 60, DONNE)
220/300
POLTRONE OVEST UNDER 14
60/70
TRIBUNA SUP. OVEST CORPORATE/CEDIBILE
300/370
TRIBUNA SUP. OVEST INTERO
270/330
TRIBUNA SUP. OVEST RIDOTTO (UNDER 20, OVER 60, DONNE)
170/210
TRIBUNA SUP. OVEST UNDER 14
60/70
TRIBUNA SUP. OVEST 1+1 (1 intero + 1 ridotto)
400/500
TRIBUNA SUP. OVEST UNIVERSITARI
170/210
© RIPRODUZIONE RISERVATA