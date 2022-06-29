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Verona, campagna abbonamenti al via. Tutte le info

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Venerdì 1 luglio inizia la fase di prelazione

Redazione Hellas1903

Inizierà venerdì 1 luglio la Campagna Abbonamenti del Verona per le partite interne di Serie A TIM della stagione 2022/23.

CAMPAGNA ABBONAMENTI 2022/2023

PREZZI

Riduzioni:

– Donne: Qualsiasi età

– Under 14:  Per i nati dopo il 01/01/2008

– Under 16: SOLO AREA FAMILY – Per i nati dopo il 01/01/2006

– Under 18: SOLO CURVA SUD – Per i nati dopo il 01/01/2004

– Under 20:  Per i nati dopo il 01/01/2002

– Over 60: Per i nati prima del 01/01/1963

– Universitari: SOLO POLTRONE EST e TRIBUNA SUPERIORE OVEST – Per i nati dopo il 01/01/1996

1º FASE PRELAZIONE 01/07-19/07

2º FASE VENDITA LIBERA DAL 20/07

POLTRONISSIME EST CORPORATE/CEDIBILE

1º FASE PRELAZIONE 430 euro

2º FASE VENDITA LIBERA 550 euro

POLTRONISSIME EST INTERO

400/520

POLTRONISSIME EST RIDOTTO (UNDER 20, OVER 60, DONNE)

230/330

POLTRONISSIME EST UNDER 14

60/70

POLTRONE EST CORPORATE/CEDIBILE

280/360

POLTRONE EST INTERO

250/330

POLTRONE EST RIDOTTO (UNDER 20, OVER 60, DONNE)

170/210

POLTRONE EST UNDER 14

60/70

POLTRONE EST PROMOZIONE 3 (padre, madre, figlio/a)

370/460

POLTRONE EST PROMOZIONE 3+ (costo di ogni figlio aggiuntivo alla PROMOZIONE 3)

20/20

POLTRONE EST UNIVERSITARI

170/210

CURVA EST FAMILY (1 UNDER 16 + 1 ADULTO)

190/230

CURVA EST FAMILY (1 UNDER 16 + 2 ADULTI)

320/390

CURVA EST FAMILY (2 UNDER 16 + 1 ADULTO)

250/300

CURVA EST FAMILY (2 UNDER 16 + 2 ADULTI)

380/460

CURVA EST FAMILY (3 UNDER 16 + 1 ADULTO)

310/370

PARTERRE EST

120/170

CURVA SUD CORPORATE/CEDIBILE

220/280

CURVA SUD INTERO

190/250

CURVA SUD OVER 60

150/180

CURVA SUD UNDER 18

90/110

CURVA SUD UNDER 14

ND/ND

POLTRONISSIME OVEST CORPORATE/CEDIBILE

660/820

POLTRONISSIME OVEST INTERO

620/770

POLTRONISSIME OVEST RIDOTTO (UNDER 20, OVER 60, DONNE)

450/570

POLTRONISSIME OVEST UNDER 14

60/70

POLTRONE OVEST CORPORATE/CEDIBILE

390/490

POLTRONE OVEST INTERO

360/460

POLTRONE OVEST RIDOTTO (UNDER 20, OVER 60, DONNE)

220/300

POLTRONE OVEST UNDER 14

60/70

TRIBUNA SUP. OVEST CORPORATE/CEDIBILE

300/370

TRIBUNA SUP. OVEST INTERO

270/330

TRIBUNA SUP. OVEST RIDOTTO (UNDER 20, OVER 60, DONNE)

170/210

TRIBUNA SUP. OVEST UNDER 14

60/70

TRIBUNA SUP. OVEST 1+1 (1 intero + 1 ridotto)

400/500

TRIBUNA SUP. OVEST UNIVERSITARI

170/210

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