Verona-Catanzaro, i convocati dell’Hellas

Ventitré giocatori chiamati da Di Francesco, out Montipò, Faraoni, Ruegg e Lasagna

Mister Eusebio Di Francesco ha convocato 23 calciatori per Hellas Verona - Catanzaro, match valido per i 32esimi di finale della Coppa Italia2021/22, in programma questa sera, sabato 14 agosto, allo stadio 'Bentegodi' con calcio d'inizio alle 20.45.