Verona, Ceccherini sempre in dubbio per Bologna

Il difensore non ha ancora recuperato. Se non ce la facesse dentro uno tra Sutalo e Dawidowicz

Resta in dubbio la presenza di Federico Ceccherini per la partita del Verona lunedì con il Bologna.

Il recupero del difensore, uscito per infortunio nella gara con l'Inter, non è ancora completo.

Ci sono altri tre giorni per valutare la disponibilità di Ceccherini per il posticipo del Dall'Ara. In caso di sua assenza è pronto Bosko Sutalo, in alternativa a Pawel Dawidowicz.