Verona che cuore! In dieci fa 2-1 alla Roma, Bentegodi in festa

Duda e Ngonge a segno, poi la Roma fa paura ma l'Hellas tiene, ed è gran festa

Andrea Spiazzi Direttore

Che festa al Bentegodi, il Verona batte la Roma 2-1 con un primo tempo da cecchino e un secondo di sofferenza, in dieci per venti minuti per l'espulsione di Hien. Duda e Ngonge ne piazzano due nei primi quarantacinque, con un Hellas di difesa e contropiede. La Roma, che prende anche due legni, segna con Aour al 57', poi il resto è tanto patema unito a un cuore che non smette di battere fino al 13' minuto di recupero della ripresa. Il Verona è capolista con sei punti in due giornate e il Bentegodi se la gode tutta per la splendida partenza in campionato, con la prima fuoriserie messa ko. Mourinho, squalificato, non può protestare mentre Marco Baroni zitto zitto incassa una vittoria di strepitosa importanza in pieno finale di calciomercato.

FORMAZIONI

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Terracciano, Hongla, Duda, Doig; Folorunsho; Ngonge, Djuric

A disposizione: Berardi, Perilli, Amione, Faraoni, Joselito, Saponara, Serdar, Patanè, Cabal, Coppola, Mboula, Cisse, Bonazzoli

Allenatore: Marco Baroni

Roma (3-1-4-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Cristante; Kristensen, Paredes, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Belotti

A disposizione: Boer, Svilar, Karsdorp, N'Dicka, Solbakken, Celik, Aouar, Spinazzola, Bove, Pagano, Pisilli, El Shaarawy

Allenatore: Bruno Conti

Arbitro: Daniele Doveri (Sez. AIA di Roma 1). 23 mila circa gli spettatori, in 3 mila i romanisti

PRIMO TEMPO, VERONA GOL LAMPO, POI LA ROMA ATTACCA MA NGONGE METTE IL TURBO E FA 2-0

1-0! DUDA

La Roma parte forte, ma il Verona è micidiale in contropiede e affonda la lama al 4'. Ngonge in velocità serve Terracciano a destra. In corsa il l'esterno gialloblù spara col destro, Rui Patricio respinge corto, il più lesto sul pallone è Duda che caccia dentro l'1-0.

La Roma reagisce, Hien recupera su Belotti che gli scappa, Dawidowicz mette in corner su Smalling lanciato sul fondo.

TRAVERSA ROMA. Da corner al 10' svetta Cristante e centra la traversa (Montipò ha la mano appena sotto) con palla che torna in campo e viene spazzata. Il Verona resta compatto dietro.

GIALLO A DYBALA CHE SI TUFFA IN AREA. L'argentino al 13' serpenteggia in area del Verona creando scompiglio, supera Djuric e poi si getta a terra. Immediato il giallo di Doveri per simulazione.

PELLEGRINI SI MANGIA IL GOL. Al 16' Pellegrini scherza Hien e Magnani e si libera in area per il tiro: a porta spalancata il giallorosso mette fuori.

L'Hellas dopo il gol non riesce a ripartire, contrastando non senza patemi le avanzate della Roma, a caccia dell'immediato pari. Hien recupera su Belotti lanciato, poi Dybala tenta il colpo ad effetto ampiamente fuori.

Si rivede il Verona al 23' quando Folorunsho serve Doig accorrente a sinistra, lo scozzese calcia sul fondo. Hongla si esalta con un tacco che libera Folorunsho, poi il passaggio per Doig è troppo veloce. Djuric mena quanto basta, facendo da primo difensore. Hongla copre e mette in corner al 28'. Dybala semina il panico, Montipò chiude in angolo. Hongla lotta e si guadagna gli appalusi.

MAGNANI SALVA IL GOL. È il 31' quando Zalewski, servito da destra spara a botta sicura. Il centrale del Verona intuisce la traiettoria e devia una palla destinata in rete a Montipò battuto.

Il Verona è impreciso nel tenere palla oltre la metà campo, con scelte frettolose di Ngonge e Folorunsho, la Roma scende e ogni volta mette paura.

NON C'E' RIGORE PER LA ROMA. Il Var toglie un rigore assegnato da Valeri per presunta mano di Hongla: c'è fuorigioco di Dybala al 42'.

Ci sono 4 minuti di recupero.

NGONGE!! 2-0

Perfetto il contropiede del Verona che al secondo di recupero parte con Duda che pesca Ngonge. Straripante la galoppata del belga, che beffa Smalling con una finta a rientrare per poi trafiggere Rui Patricio in diagonale. Il Bentegodi esplode di gioia.

SECONDO TEMPO, LA ROMA ACCORCIA, L'HELLAS SOFFRE MA LA VITTORIA C'È

Nella Roma escono Paredes, Kristensen e Llorente, dentro El Shaarawy, Aouar e Spinazzola. Al 4' Duda entra violentemente su Zalewski, il ragazzo va giù colpito alla testa e deve uscire. Dentro Karsdrop. Il Verona è falloso, Doveri fischia a ripetizione.

Da una punizione a destra la palla arriva a El Shaarawy che calcia forte ma addosso a Montipò. Subito dopo Montipò salva sulla linea. La Roma attacca a testa bassa, Folorunsho non è preciso in contropiede nel servire Ngonge.

2-1

I giallorossi avanzano, l'Hellas si apre. Al 12' Pellegrini tira, il rimpallo vede Montipò uscire in ritardo su Belotti che spizza la palla sulla quale Aouar va di testa in rete

Il Verona barcolla, Baroni chiama Serdar, che entra con Faraoni al 17'. Escono Terracciano e Ngonge che non la prende bene. Dopo Aouar viene ammonito anche Dawidowicz.

Serdar va in coppia con Hongla, Duda va sulla trequarti. Solbakken sostituisce Dybala al 24'. L'Hellas ha maggior peso a centrocampo.

Baroni protesta e viene ammonito. Duda esce, entra Bonazzoli al 26'.

Folorunsho si fa mezzo campo e chiude su Auar in zona pericolosa al 31'. La Roma ha meno fiato, ma i piedi restano sempre buoni, anche se gli errori tecnici non mancano. Il decimo corner (a zero) di Pellegrini finisce sul fondo dalla parte opposta. Cristante, già graziato da Doveri, protesta ma di giallo non se ne parla.

Belotti scappa a Hien che lo atterra e viene ammonito. Poi il Var richiama Valeri che estrae il rosso. Hien esce tra gli applausi ed è forse la sua ultima apparizione con la maglia del Verona.

INCROCIO DEI PALI DI PELLEGRINI. Il centrocampista calcia quasi alla perfezione e centra l'incrocio dei pali pieno, la palla torna in campo, l'Hellas sventa il pericolo.

Al 42' Djuric prende un fallo, poi viene sostituito da Saponara. Entra anche Mboula al posto di Folorunsho.

Un tiro al volo di Cristante va sul fondo

10 MINUTI DI RECUPERO. Tanti sono per le numerose interruzioni, il pubblico non apprezza fischiando. Rui Patricio dà l'impressione di prendere con le mani fuori dall'area, la panchina intera del Verona esce a reclamare. Dawidowicz rimane a terra, il recupero si allunga. Il polacco esce dal campo lentamente zoppicando.

Montipò para un tiro centrale di Cristante che ha i crampi. C'è angolo e Aouar inzucca male. Non finisce mai. Serdar spazza in out col Verona che cerca di non farsi schiacciare.

Mboula si fa mangiare il pallone, poi Aouar ha la palla del 2-2 ma di testa mette fuori. Faraoni abbatte un giallorosso. Si è nel recupero del recupero, Montipò abbranca un pallone a campanile. Valeri fischia la fine.

L'Hellas festeggia con il suo pubblico in un Bentegodi caldissimo e pieno di entusiasmo. Dopo gli incubi dello scorso anno, il futuro sembra adesso più roseo.