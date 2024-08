Verona, che prima! Napoli abbattuto da Livramento e Mosquera: 3-0 e Bentegodi in delirio

L'Hellas nella ripresa abbatte i partenopei con i nuovi attaccanti. Giganti Duda e Tchatchoua, Lazovic è una garanzia

Andrea Spiazzi Direttore 18 agosto 2024 (modifica il 18 agosto 2024 | 20:39)

Splendida, schiacciante vittoria del Verona alla prima di campionato. I gialloblù infilzano il Napoli con tre gol nella ripresa a firma di Livramento e due volte di Mosquera, dopo un primo tempo difficoltoso e senza squilli. I partenopei cedono alla distanza e vengono abbattuti dalle giocate di classe dei gialloblù. Duda è il migliore in campo della gara. Con lui, bomber a parte, decisivo Tchatchoua, ottimo Suslov entrato nella ripresa, Lazovic lotta da capitano coraggioso e serve due assist. Impossibile pronosticare un tale risultato, ma l'incognita della prima giornata c'è sempre e in tilt ci vanno Conte e i suoi mentre l'Hellas celebra una vittoria che resterà ben impressa nella mente dei tifosi.

FORMAZIONI

VERONA: Montipò, Tchatchoua, Dawidowicz, Coppola, Frese, Serdar, Duda, Kastanos, Livramento, Lazovic, Tengstedt

A disposizione: Berardi, Perilli, Faraoni, Belahyane, Tavsan, Mitrovic, Okou, Harroui, Dani Silva, Magnani, Suslov, Mosquera, Cisse, Corradi, Ghilardi

Allenatore: Paolo Zanetti

NAPOLI: Meret, Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus, Mazzocchi, Lobotka, Anguissa, Spinazzola, Politano, Kvaratskhelia, Simeone

A disposizione: Contini, Caprile, Cheddira, Marin, Olivera, Ngonge, Coli Saco, Iaccarino, Raspadori, Mezzoni

Allenatore: Antonio Conte

Arbitro: Matteo Marchetti (Sez. AIA di Ostia Lido). 20 mila circa gli spettatori per la prima di campionato.

PRIMO TEMPO, NAPOLI DI PALLEGGIO, VERONA DI DIFESA

Avvio equilibrato, Coppola e Dawidowicz non vanno per il sottile con due falli al limite del giallo, come quello di Anguissa su Lazovic. Il palleggio del Napoli mette in difficoltà il Verona, Kvaratskhelia viene steso ai 30 metri. La palla in area di Politano mette qualche brivido al 10'.

Zanetti si schiera a specchio, con tre difensori e Frese che si alza a sinistra. Al 17' Duda taglia il campo, Kastanos viene buttato giù sulla trequarti a destra. L'Hellas tenta poi uno schema, che è da dimenticare. Politano ci prova da fuori con palla a lato.

Serdar ha un problema muscolare al flessore destro e deve uscire al 20', lo sostituisce Belahyane. È per Coppola il primo giallo per un duro fallo su Politano.

Tchatchoua è il secondo ammonito (fallo su Kvaratskhelia)mal 30'. Poco prima Frese aveva crossato male dal fondo dopo una buona combinazione. Il Napoli è superiore nel palleggio e sulle seconde palle, ma stenta negli ultimi metri. il Verona difende, ma riesce poco a ripartire.

Al 32' Di Lorenzo crossa, Anguissa si inserisce ma manda alto di testa. Lobotka è un bulldozzer ma un intervento su Duda sarebbe da giallo. Lo slovacco è il migliore dei gialloblù, l'unico ad avere la giusta personalità e tecnica.

Montipò gela il Bentegodi con un rilancio coi piedi, Anguissa da distante non centra la porta. Un corner al 38' è insidioso, Simeone per poco non ci arriva.

Al 43' Lobotka ha la migliore occasione del primo tempo, ricevendo uno scarico da Politano, ma la palla va alta da buona posizione dentro l'area.

FRESE DISASTROSO, TCHATCHOUA SALVA LA PORTA. Un errore clamoroso di Frese con passaggio all'indietro al 46' manda Kvaratskhelia in porta, al momento del tiro davanti a Montipò, Tchatchoua irrompe con una diagonale salvando una situazione pericolosissima. Sempre nel recupero Frese dà ancora all'indietro per Montipò, che, in grande difficoltà, deve coi piedi mettere in angolo. Nel frattempo Kvaratskhelia deve uscire, entra Raspadori.

SECONDO TEMPO, SEGNA LIVRAMENTO, IL NAPOLI SBANDA, RADDOPPIA MOSQUERA

Kastanos ci prova da fuori col sinistro, la palla non gira a sufficienza. Conte chiama il cambio: dentro Olivera per Spinazzola

1-0 VERONA! A SEGNO LIVRAMENTO

Il Napoli pasticcia a centrocampo, Duda è un falco a metterla veloce per Lazovic che serve l'assist per Livramento che è bravissimo nel tocco in diagonale a beffare Meret, il Bentegodi esplode, il Verona passa al 50'.

Il Napoli va in difficoltà, Tchatchoua mette un pallone insidioso ma non preciso in area. Il Verona, invece, è galvanizzato e tira fuori il coraggio non visto nel primo tempo.

CAMBI. Al 58' Suslov e Magnani sostituiscono Kastanos e Frese. Belahyane si muove bene e guizza a centrocampo, buona la sua prova.

TRAVERSA DI ANGUISSA. Al 61' Anguissa dal limite centra una traversa clamorosa con un tiro al volo e scuote i suoi.

Il Napoli ci prova, il Verona difende con le unghie e i denti. La tensione aumenta. Suslov prende un calcio in faccia da Lobotka in un contrasto. I gialloblù buttano via qualche pallone di troppo per la frenesia, ma non mollano un centimetro di campo.

Montipò salva in corner al 69' su Di Lorenzo che crossa dal fondo. C'è corner e Politano manda alle stelle un cross.

Al 73' entrano Harroui e Mosquera per Livramento e Tengstedt.

MOSQUERA!! 2-0 VERONA

Al 75' c'è un groviglio a centrocampo su cui lotta Suslov. La palla passa e Duda serve in verticale Mosquera che fredda Meret con un destro nell'angolino. L'Hellas raddoppia e lo stadio viene giù.

Conte non sa più che fare e manda in campo Ngonge e Cheddira, escono Juan Jesus e Simeone. Ma il Napoli è al tappeto e l'Hellas mostra il suo gioco, Mosquera sfiora la doppietta su servizio di un eccellente Tchatchoua all'82'.

Ngonge impegna Montipò all'87', c'è comunque da soffrire e da don abbassare la guardia.

3-0! DOPPIETTA DI MOSQUERA

Al 94' la perla finale. Harroui semina un avversario a destra e mette in mezzo per Lazovic che serve l'assist a Mosquera che da sue passi insacca per il delirio finale del Bentegodi.