Verona, che sfida col Torino: è super attacco contro grande difesa

I gialloblù quinti in Serie A per gol fatti, i granati quarti per quelli subiti

Redazione Hellas1903

Incrocio di grande rilievo, quello che vedrà il Verona sul campo del Torino, domenica.

I gialloblù, di fronte ai granata dell'ex tecnico gialloblù Ivan Juric, dovranno far valere la forza del proprio attacco.

Sono 33 i gol messi a segno dall'Hellas in diciassette partite. Il Verona è la quinta squadra della Serie A per reti fatte, dopo Inter, Atalanta, Milan e Napoli e alla pari con la Lazio.

Il Torino, invece, è al quarto posto, ma per gol incassati. Ne ha subiti, infatti, solamente 18, di meno he hanno presi il Napoli, l'Inter e la Juventus.