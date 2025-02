Verona che vittoria! Bernede segna al 95′ ed è festa al Bentegodi

Gol di Bernede ed Hellas a 26 punti, un super Suslov trascina l'Hellas

Andrea Spiazzi Direttore 23 febbraio 2025 (modifica il 23 febbraio 2025 | 17:13)

Alla fine vince chi ci crede di più e un Verona finalmente coraggioso batte 1-0 nel recupero la Fiorentina dopo una gara aggressiva, anche brutta, nel secondo tempo della quale l'Hellas cresce mentre i viola si fanno piccoli. La zampada di Bernede, entrato venti minuti prima, al 95', fa esultare il Bentegodi e l'Hellas strappa un successo eccezionale per la lotta salvezza. Suslov è l'emblema della squadra, morde e recupera palloni da togliere il fiato, la difesa regge contro una viola imprecisa e mai realmente pericolosa, che nella ripresa perde Kean e Folorunsho.

FORMAZIONI

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Valentini; Faraoni, Duda, Niasse, Tchatchoua; Suslov, Livramento; Sarr

A disposizione: Perilli, Magro, Oyegoke, Daniliuc, Lambourde, Lazovic, Okou, Slotsager, Kastanos, Bernede, Mosquera, Ajayi, Cisse, Ghilardi

Allenatore: Paolo Zanetti

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Parisi; Mandragora, Cataldi; Zaniolo, Folorunsho, Beltran; Kean

A disposizione: Terracciano, Martinelli, Pongracic, P.Mari, Moreno, Richardson, Ndour, Fagioli, Caprini, Harder

Allenatore: Raffaele Palladino

Arbitro: Marco Di Bello (Sez. AIA di Brindisi)

Assistenti: Filippo Meli (Sez. AIA di Parma), Marco Trinchieri (Sez. AIA di Milano).

PRIMO TEMPO, IL VERONA REGGE, LA FIORENTINA NON PUNGE

Le novità nella formazione di Zanetti sono la panchina per Ghilardi, al suo posto Dawidowicz, e Livramento al posto di Kastanos in avanti. Con Bradaric squalificato Tchatchoua è spostato a sinistra, a destra c'è Faraoni.

Al terzo minuto Kean va di testa su cross dalla sinistra di Folorunsho, Montipò mette in angolo. Il copione della gara è chiaro fin da subito, la Fiorentina fa il gioco, l'Hellas pensa a ripartire con le linee che restano comunque piuttosto alte e cercano la pressione. Il Verona recupera alcuni palloni, ma li gestisce male dalla trequarti in su. I viola non trovano sbocchi e sbagliano qualche passaggio e nei primi venti minuti l'unica occasione resta quella avuta da Kean.

Folorunsho crea ancora problemi a Coppola a sinistra, un altro suo cross è per la testa di Zaniolo che colpisce piano e Montipò controlla al 20'. Sarr calcia dalla distanza e De Gea, non troppo sicuro, mette in corner al 23': i gialloblù ci provano. Dal corner parte un contropiede di Parisi che poi sbaglia il cross e Coppola interviene di testa.

Il Verona si affida a qualche fallo per spezzare le azioni, la Fiorentina batte una punizione e poi un corner senza esito. Coppola stringe su Kean, le trame viola sono interrotte spesso prima dell'ingresso in area.

Duda calcia la gamba di Folorusho in anticipo sulla palla al limite dell'area dell'Hellas. Di Bello ammonisce Zanetti per proteste. Cataldi poi spedisce sulla barriera il calcio da fermo al 39'.

Duda va ancora duro su Folorunsho e stavolta l'ammonito è lo slovacco. Zaniolo entra a destra e scarica per Kean che impatta male disturbato da Coppola. Folorunsho inventa un assist da sogno per Zaniolo, ma c'è fuorigioco.

SECONDO TEMPO, L'HELLAS CI PROVA, INSISTE E ALLA FINE ESULTA

Il Verona ha un paio di buone iniziative con e Faraoni. Folorunsho viene ammonito per fallo da dietro su Sarr. Folorunsho resta a terra dopo un intervento di Faraoni, poi riesce a proseguire. I viola perdono palla, Livramento va verso il fondo a sinistra e calcia con la palla che esce sul palo distante.

Moise Kean è a terra con una ferita sul sopracciglio destro al 57', si gioca, Suslov stende Zaniolo sul limite a destra, al 58' c'è una punizione per la Fiorentina ma prima di batterla si attendono i soccorsi all'attaccante viola. Mandragora poi batte altissimo. Trovano una maglietta per Kean, che rientra cucito.

KEAN KO. Al 66' dopo un paio di buone iniziative dell'Hellas con Sarr che calcia addosso alla difesa, Kean si accascia a terra e deve uscire in barella. Palladino toglie anche Mandragora ed entrano Richardson e Fagioli. Un minuto dopo entra Pablo Mari per Ranieri

Il Verona attacca e conquista un corner, libera la Fiorentina che si difende. Dawidowicz manda fuori di testa su cross di Faraoni dal fondo. Suslov scappa, Richardson lo tocca da dietro assieme al pallone, Di Bello lo ammonisce.

Zanetti effettua il primo cambio al 71': dentro Bernede per Livramento. Al 73' anche Folorunsho deve abbandonare, lo sostituisce Ndour.

Al 77' Faraoni esce per crampi, entra Oyegoke. Esce anche Sarr per Mosquera. La gara è brutta e solo una fiammata può invertire la rotta di uno 0 a 0 figlio dell'impotenza delle due squadre.

Tchatchoua crossa per Mosquera che liscia la palla in tuffo di testa all'80'. Suslov recupera l'ennesimo pallone e parte. Bernede serve Tchatchoua che però dal fondo sbaglia il cross. Zaniolo poi scappa a Valentini ma in uscita Montipò lo chiude.

Palladino manda in campo Caprini, esce Zaniolo all'84'. Oyegoke viene ammonito per una trattenuta. Le squadre provano a trovare il guizzo finale ma le aree sono intasate. Suslov, migliore in campo, ruba un altro pallone e Dodò lo stende.

Ci sono 7 minuti di recupero. La Fiorentina sembra non averne più.

BERNEDE!! IL VERONA SEGNA AL 95' E VINCE

Tutto poteva accadere nel grigiore della gara e tutto accade. L'Hellas ci crede e segna il gol della vittoria al 95'. Niasse recupera il pallone e Mosquera porta la palla avanti. Un rimpallo favorisce il recupero di Bernede che, mette a sedere un avversario e supera De Gea con un gol che vale mezza salvezza. Il Bentegodi esulta.