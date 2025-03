Verona, chi fa gol? Solo 3 nel 2025 (più un’autorete), Tengstedt la speranza

Nelle ultime 10 gare a segno solo Tchatchoua, Bernede e Mosquera

Sono solo 3 i gol realizzati dal Verona dall'inizio del 2025 (in 10 partite), più l'autorete di Lekovic del Monza, che ha regalato 3 pesanti punti in trasferta ai gialloblù. Tchatchoua ha segnato in Venezia Verona 1-1 il 27 gennaio dopo tre turni a secco, Bernede ha realizzato la rete della vittoria con la Fiorentina. Poi, il gol di Mosquera col Bologna, l'unico inutile ai fini del risultato.

Un crollo nella fase realizzativa, rispetto alla precedente parte di campionato, che non ha avuto, fortunatamente, ricadute in classifica, dato che con queste 4 reti l'Hellas ha ricavato moltissimo, ben 7 punti, vitali per essere ora in una posizione sì calda, ma non scottante.

Il problema però c'è e non si può ricondurre solamente all'assenza di Tengstedt, che con l'Udinese tornerà titolare e sarà un rientro importantissimo. Nelle ultime tre gare i gialloblù hanno calciato in porta complessivamente solo 7 volte. Dura segnare se i dati sono questi. Con l'attaccante danese, però, il Verona non riacquista solo il suo miglior realizzatore (6 reti) ma anche la possibilità di tornare al gioco a due punte aumentando, questa la speranza, la possibilità di vedere maggiormente la porta. (A.S.)