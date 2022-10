Verona, Cioffi: “La sosta ci ha fatto bene. Io e l’Udinese? Felice dell’Hellas”

Il tecnico dell'Hellas: "Coppola assente per alcune settimane. Tameze ha ritrovato il sorriso"

Gabriele Cioffi ha parlato in conferenza stampa in vista della partita del Verona con l'Udinese, lunedì al Bentegodi.

Ha detto il tecnico dell'Hellas: "La sosta ci ha fatto bene. I ragazzi hanno lavorato con entusiasmo. Con l'Udinese non ci sarà Faraoni, che è sempre fermato dal problema alla caviglia. Speriamo che di averlo con noi con la Salernitana. Non c'è Coppola, che ne avrà per alcune settimane, e mancherà Ilic, che si è infortunato con la Serbia".