Verona, Cioffi sempre più in bilico, nelle prossime ore la decisione

Il club scaligero pare essere sul punto di esonerare l'allenatore sul quale aveva scommesso il direttore sportivo Marroccu definendolo "un predestinato". La società, già dopo la sconfitta a Firenze, ha via via perduto la fiducia in Cioffi sia per le sconfitte sia per il gioco della squadra. Nelle prossime ore si saprà quale sarà la scelta di Setti.