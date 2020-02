Verona col Cagliari senza Veloso, Pessina è pronto ma c’è anche Badu

Miguel Veloso non ci sarà domenica col Cagliari per la squalifica di un turno che gli sarà applicata dal giudice sportivo in seguito all’ammonizione rimediata nella partita con l’Udinese.

Juric, nel caso di sua assenza o di quella di Amrabat ha sinora utilizzato Pessina in mediana, scelta che è la più probabile anche per la gara del Verona contro la squadra di Maran. Tuttavia per fortuna l’Hellas potrà contare anche su Emmanuel Badu, in panchina a Udine, che ha superato il guaio procurato dalla ferita alla tibia, la cui cicatrizzazione è ora completata. Juric, quindi, avrà a piena disposizione anche il centrocampista ghanese, smanioso di poter dare il suo contributo in campo alla squadra.