Verona, col Torino out Faraoni e Lasagna

Marco Zaffaroni in conferenza stampa parla degli assenti per la gara col Torino di mercoledì. "Faraoni ha un problema muscolare - spiega il tecnico - sappiamo che ci sono tempi tecnici abbastanza precisi in rapporto all'entità dell'infortunio e al tipo di muscolo interessato. Non è nulla di particolarmente grave, sta rispettando i tempi e ha già iniziato la fase di recupero.