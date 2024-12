Verona, colpo a Bologna! 3-2 per i gialloblù nel finale di una gara pazza ed esaltante

Partita rocambolesca, segnano Sarr e Tengstedt, il Bologna in 10 pareggia poi Castro fa autogol e l'Hellas esulta

Andrea Spiazzi Direttore 30 dicembre - 22:56

Incredibile vittoria del Verona a Bologna, dopo una gara in altalena che ha visto i gialloblù andare sotto, ribaltare il risultato con Sarr e Tengstedt, andare in superiorità numerica per l'espulsione di Pobega, venire raggiunti da Dominguez (doppietta) e vincere all'88' con un autogol di Castro. Fortuna, non poca, per i gialloblù che però ringraziano Montipò per alcuni interventi decisivi e sfruttano gli errori del Bologna: il gol di Sarr nasce da un regalo di Lucumì, poi c'è un palo clamoroso di Odgaard sull'1-0. Ma serve tanta buona sorte per piazzare uno di quei colpi che valgono doppio, con un successo che fa scattare l'Hellas a più quattro sulla terzultima nell'ultima gara del 2024.

FORMAZIONI

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumi, Miranda; Freuler, Pobega; Odgaard, Fabbian, Dominguez; Castro

A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Erlic, Moro, Orsolini, Karlsson, Ndoye, Iling-Junior, Casale, Corazza, Ferguson, Lykogiannis, Dallinga, De Silvestri, Urbanski

Allenatore: Vincenzo Italiano

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Serdar, Duda, Lazovic; Suslov, Tengstedt, Sarr

A disposizione: Perilli, Magro, Daniliuc, Faraoni, Belahyane, Lambourde, Bradaric, Livramento, Okou, Kastanos, Dani Silva, Magnani, Alidou, Mosquera, Cisse

Allenatore: Paolo Zanetti

Arbitro: Giovanni Ayroldi (Sez. AIA di Molfetta). Presenti 1.295 tifosi del Verona.

PRIMO TEMPO, IL BOLOGNA PASSA E SFIORA IN BIS, POI SARR PAREGGIA E TENGSTEDT PIAZZA L'1-2

Il Bologna prende subito possesso del gioco, Fabbian spreca entrando a destra al 4'. L'Hellas approccia con decisione la gara con marcature strette e linee alte. C'è un corner che finisce a pimpinella con Skorupski che blocca. Dawidowicz poi abbatte Dominguez al limite dell'area, la botta di Fabbian è respinta dalla barriera. Quando il Bologna avanza il Verona si stringe in area, ma quando riparte non trova la precisione, più impegnato a chiudere l'iniziativa avversaria fin sul nascere.

DISASTRO DIFENSIVO, BOLOGNA IN VANTAGGIO. Odgaard di testa manda alto su cross di Dominguez, poi arriva il gol del Bologna. Al 20' Fabbian va sul fondo bruciando Ghilardi, il cross carambola verso Castro che tira, la palla è respinta ma Castro ha il tempo di testa di servire Dominguez che mette a terra bruciando Tchatchoua e Serdar per poi freddare Montipò con un rasoterra di destro.

Zanetti, agitato fin dall'inizio, strilla e salta cercando di svegliare i suoi. Ci prova Tengstedt al 26', ma gioca male un pallone in attacco facendoselo rubare. Il Verona non cambia approccio, il Bologna resta padrone dell'iniziativa.

PROBLEMI PER LAZOVIC. Al 29' Lazovic deve alzare bandiera bianca per un problema gastrointestinale. Al suo posto entra Bradaric.

La gara rallenta, il Verona bada più a non prenderne un altro, il Bologna non sembra insistere. Duda perde Fabbian e lo atterra al 33'. Sugli sviluppi Pobega non risesce ad agganciare la palla a pochi centimetri da Montipò.

PAOLO DI ODGAARD. Il Bologna sfiora il raddoppio. In verticale scappa Dominguez, sul cross Castro non ci arriva, ma sul secondo palo c'è Odgaard che vicino a Montipò centra il legno. Bradaric perde un pallone da solo mettendolo in out.

1-1, PAREGGIA SARR. Incredibile al 37' l'errore di Lucumi che regala palla a Tengstedt sulla sua trequarti. L'attaccante parte in un due contro uno che libera Sarr al tiro del pareggio con la palla sotto le gambe di Skorupski.

Reazione del Bologna: Dawidowicz riesce a fermare Dominguez in corner. Ci riprova al 44' ma trattenendolo e venendo ammonito. L'HGellas si chiude in area sugli ultimi assalti, un diagonale di Dominguez sibila fuori.

TENGSTEDT! 1-2. Il Bologna ci prova ma è il Verona a colpire al 47'. Nel recupero di due minuti c'è una rimessa laterale a sinistra conquestata da Bradaric. Lo stesso riceve e crossa verso il limite dove Serdar spizza per Tengsted che bruciando i centrali piazza un destro forte e preciso, l'Hellas passa in vantaggio.

SECONDO TEMPO, POBEGA VIENE ESPULSO MA IL BOLOGNA PAREGGIA, POI IL FINALE È GIOIA GIALLOBLÙ

Nessun cambio ad inizio ripresa. Il Bologna cerca subito di arrivare in area, Odgaard al scappa a sinistra a Bradaric e spara sul primo palo dove Montipò salva in corner con una gran parata. L'Hellas sta dietro ma vola in contropiede al 49' con Suslov che poi cerca il diagonale che va fuori.

ESPULSO POBEGA. A palla lontana, al 51', Pobega sbraccia su Tengsted. Ayroldi estrae il rosso, il Var conferma e il Verona è in 11 contro 10.

Il Bologna è nervoso. Suslov crolla a terra ma viene ammonito per una precedente ginocchiata in faccia. Anche Duda resta a terra, i giocatori del Bologna vanno su tutte le furie mentre un tiro di Odgaard finisce in corner. Il Verona spreca in contropiede, Dominguez scappa e viene abbattuto da Coppola che prende il giallo. Il Bologna è una furia e attacca.

2-2. Odgaard batte una gran punizione che sbatte sul palo. La palla torna sui piedi di Dominguez che non sbaglia.

Zanetti pur in superiorità numerica punta a difendersi: entrano Magnani e Belayhane per Dawidowicz e Suslov al 59'.

Il Bologna non si ferma e vuole ritrovare il vantaggio. Fabbian sfiora il gol di testa, c'è corner. Bradaric scivola, Odgaard che è dappertutto gli ruba palla, il gialloblù la trattiene anche con le mani e viene ammonito. Il Verona è impaurito e non riesce a far valere la superiorità numerica.

MONTIPO' SALVA TUTTO. Odgaard, e chi sennò, spara dal limite, Montipò vola al 64' evitando il 3-2.

Belahyane, che non parte più titolare forse per motivi di mercato, aiuta a difendere. Anche Tchatchoua viene ammonito, e sono 5 dell'Hellas.

Mentre Italiano non ricorre alla panchina Zanetti esaurisce i cambi togliendo Sarr e Tengstedt per Mosquera e Livramento al 70'. Tengstedt uscendo scuote la testa. L'Hellas riprova a pressare alto, il Bologna manovra con meno veemenza.

Ayroldi aiuta i gialloblù non dando il vantaggio con Odgaard che stava entrando da solo in area. Montipò mette in corner su un tiro da fuori di Dominguez. Coppola anticipa Castro all'ultimo. Il Bologna rischia tantissimo con tutti all'attacco. L'Hellas, finalmente, al 78' mette la testa fuori e guadagna una punizione sulla trequarti.

Ndoye sostituisce Dominguez all'80'. Il Verona ci prova, Livramento scappa sul fondo, poi Serdar calcia alto dopo un errore di Miranda.

I rossoblù attaccano come non ci fosse un domani e guadagnano vari corner. Castro da terra scalcia e viene ammonito all'85'. Mosquera prova a tener su palla. Lucumì stende Livramento e viene ammonito.

2-3!! AUTOGOL DI CASTRO. Il Verona all'88' batte una punizione con Duda, la palla rimbalza sul fianco di Castro che è sul primo palo ed entra. L'Hellas esulta, è una vittoria strappata anche con tanta buona sorte, e che deve essere di buon auspicio per il 2025.