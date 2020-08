Verona con il Genoa, Juric: “Sarà una partita seria, certi discorsi mi danno fastidio”

“L’ultima partita col Genoa? Pretendo che i ragazzi facciano una partita seria, interpretata nel modo giusto, sempre con la massima attenzione. Chi ama il calcio, come noi, è giusto che onori questo impegno, ed è questo il modo in cui la stiamo preparando, qualsiasi altro tipo di discorso non può che darmi fastidio, e tanto. Avremo nuovamente Rrahmani, mentre in porta ci sarà ancora Radunovic, che si è meritato la riconferma”.

Queste le dichiarazioni di Ivan Juric in previsione della gara con il Genoa.