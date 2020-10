Verona con il Genoa, l’Hellas “apre” ai tifosi: biglietti in vendita

Hellas Verona FC informa che per la gara Hellas Verona-Genoa, in programma lunedì 19 ottobre alle ore 20.45 allo stadio ‘Bentegodi’, saranno messi in vendita un numero limitato di biglietti secondo quanto concesso dal DPCM del 13 ottobre 2020. I tagliandi saranno disponibili esclusivamente online nel sito di Hellas Verona o di Vivaticket, con una speciale prelazione per gli abbonati alla passata stagione 2019/20 che potranno utilizzare, al momento del pagamento, il voucher elettronico ottenuto a titolo di rimborso delle partite non godute in seguito alle restrizioni sanitarie introdotte. Gli abbonati con tessera scaduta potranno comunque utilizzarla per l’acquisto del biglietto.

Prelazione

Vendita online – fino alle ore 16 di venerdì 16 ottobre: giorno di prelazione riservato a tutti gli abbonati della passata stagione con la possibilità di acquistare il biglietto caricandolo direttamente sulla propria tessera di fidelizzazione ‘Non vi lasceremo mai’ o stampandolo semplicemente. In entrambi i casi sarà quindi necessario stampare il tagliando con le indicazioni del posto assegnato, che verrà emesso al termine della procedura, al fine di poterlo presentare ai cancelli di ingresso unitamente ad un documento e alla tessera nel caso il titolo vi sia stato caricato. Il servizio CLICCA QUI, richiede la registrazione nel sito al momento del primo acquisto e non necessita di ulteriori ritiri presso le biglietterie dello stadio.

Si invita a portare allo stadio e consegnare agli steward l’autocertificazione debitamente compilata e stampata che verrà inviata a mezzo email unitamente al biglietto al fine di velocizzare le procedure di ingresso.

Prezzo: € 30,00, comprensivo dei diritti di prevendita

*Non sarà possibile cedere il biglietto o chiederne il rimborso o l’annullo.

Vendita libera

Vendita online – a partire dalle ore 16 di venerdì 16 ottobre: in caso di disponibilità verrà estesa la possibilità per tutti i tifosi di acquistare il biglietto caricandolo direttamente sulla propria tessera di fidelizzazione ‘Non vi lasceremo mai‘ o stampandolo semplicemente. In entrambi i casi sarà quindi necessario stampare il tagliando con le indicazioni del posto assegnato, che verrà emesso al termine della procedura, al fine di poterlo presentare ai cancelli di ingresso unitamente ad un documento ed alla tessera nel caso il titolo vi sia stato caricato. Il servizio CLICCA QUI, richiede la registrazione nel sito al momento del primo acquisto e non necessita di ulteriori ritiri presso le biglietterie dello stadio.

L’acquisto dei biglietti sarà possibile solo per i residenti nella regione Veneto o per i possessori della tessera ‘Non vi lasceremo mai’ di Hellas Verona.

fonte: hellasverona.it