Verona con il Sassuolo, Di Carmine favorito per l’attacco

Con il dubbio sulle possibilità di utilizzare Fabio Borini, il Verona prosegue la preparazione della partita con il Sassuolo.

In attacco, è Samuel Di Carmine il favorito per la conferma da titolare. Dopo aver giocato dal via con il Cagliari (con una doppietta messa a segno) e col Napoli, Di Carmine è in vantaggio su Giampaolo Pazzini, Eddie Salcedo e Mariusz Stepinski per il ruolo di punta al Mapei Stadium.

Se Borini dovesse recuperare appieno, tuttavia, le carte potrebbero essere rimescolate.