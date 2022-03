Verona con la Fiorentina, Barak cerca il recupero

La presenza del giocatore ceco nella gara con il Franchi è in forte dubbio

Rimane in forte dubbio il recupero di Ant0nin Barak per la partita del Verona con la Fiorentina.

Il giocatore ceco si è dovuto fermare per una contusione all'anca destra.

In questi giorni non ha potuto allenarsi con il gruppo, il suo rientro per la gara del Franchi è incerto.