Verona con la Fiorentina, in difesa Magnani con Coppola

Confermata, per la partita con la Fiorentina, la coppia difensiva che Paolo Zanetti ha schierato nella gara vinta dal Verona con la Roma.

Spiega Zanetti: "Penso sia giusto dare continuità, soprattutto visto che affronteremo un avversario come Kean che ha grande fisicità, e noi abbiamo bisogno di struttura. Ho fatto questa scelta anche contro la Roma per via di Dovbyk, perché Coppola è un giocatore che può dare fisicità".