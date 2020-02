Verona con la Lazio, al posto di Amrabat è pronto Pessina

Senza Sofyan Amrabat, si preparano dei cambi per l’Hellas all’Olimpico con la Lazio.

Privo del giocatore marocchino, che oggi sarà fermato per squalifica dopo l’espulsione con il Milan, Ivan Juric adotterà le necessarie variazioni per la partita di domani.

Molto probabile che, come già avvenuto con la Spal (anche in quel caso con Amrabat out, sempre stoppato dal giudice sportivo), ad abbassarsi a centrocampo sia Matteo Pessina.

Sulla trequarti, dunque, spazio libero a diverse soluzioni: Valerio Verre, Mattia Zaccagni e Fabio Borini sono in corsa per due posti, ma attenzione anche alla sorpresa, con Valentin Eysseric che si potrebbe vedere, perlomeno per un tratto di gara.