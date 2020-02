Campo difficilissimo, quello dell’Olimpico, per il Verona.

Con la Lazio, la vittoria manca dal 16 dicembre 1984; l’Hellas, poi campione d’Italia, si impose per 1-0, grazie a un tiro di Nanu Galderisi deviato da Podavini.

Di seguito, nove sconfitte per i gialloblù e due pari, uno per 0-0 nel 1990 e l’altro per 3-3 nel 2014.

Nel 2015, 2016 e 2018 il Verona ha perso per 2-0, 5-2 e ancora 2-0.