Verona con la Roma, l’Olimpico è un tabù

Nelle ultime dodici partite in trasferta con i giallorossi un solo punto ottenuto

In precedenza, occorreva risalire al 1989 per vedere l'Hellas andare a punti in trasferta con la Roma: 0-0, in quell'occasione.

Di seguito, undici sconfitte (l'ultima a luglio, per 2-1) e, dunque, l'unico pari di cinque anni fa. Da aggiungere che nel 1990 la gara non si giocò all'Olimpico, in fase di ristrutturazione per il Mondiale, ma al Flaminio, impianto in cui l'Hellas fu battuto per 5-2.