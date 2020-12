Verona, con la Samp è una maledizione: una vittoria nelle ultime undici partite

Ormai è una specie di maledizione.

Anche ieri il Verona non ha vinto con la Sampdoria. Anzi, ha perso, cosa che gli è accaduta spesso negli ultimi anni nei confronti con i blucerchiati.

Pochi i punti raccolti dall’Hellas dal 2014 in poi con la Samp. Tante, invece, le sconfitte pesanti.

Dal 2-0 al Bentegodi del 2013, con gol di Juanito Gomez e Luca Toni, sono state numerose le batoste: il 4-1 in Coppa Italia e il 5-0 in campionato nella stessa stagione, e poi il 3-1 incassato al Bentegodi in quella successiva.

Di seguito, un 1-1, ma poi ecco un 4-1 a Genova e un secco 3-0 a Verona, nel 2015-2016.

Nel 2017-2018, in casa fu 0-0, fuori una caduta per 2-0.

Il tabù si è spezzato a ottobre 2019, un anno fa: rete di Max Kumbulla, autorete di Murru su punizione di Miguel Veloso, 2-0 per l’Hellas.

L’8 marzo scorso, nell’ultima gara prima del lockdown, il Verona perse per 2-1 al Ferraris. In vantaggio con un tiro di Mattia Zaccagni deviato nella propria porta da Audero, l’Hellas si smarrì nel finale e subì la rimonta della Samp, firmata da una doppietta di Fabio Quagliarella (la seconda rete arrivò su rigore).

Ieri, altro ko, sempre per 2-1.

Di fatto, nelle ultime undici partite giocate con la Sampdoria, il Verona ha vinto una volta sola, pareggiando in due casi. Poi sono arrivate otto sconfitte.