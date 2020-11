Verona con l’Atalanta, Di Carmine al centro dell’attacco

Samuel Di Carmine favorito per il posto da titolare nel Verona che giocherà sabato al Gewiss Stadium con l’Atalanta.

Con Nikola Kalinic infortunato, il centravanti è in pole per una maglia dal via con i nerazzurri.

Un anno fa, tra l’altro, Di Carmine segnò una doppietta a Bergamo. Non bastò per portare punti all’Hellas, poi sconfitto in extremis per 3-2 in rimonta.

In seguito, Di Carmine, a giugno, dopo il lockwdown, ha firmato di nuovo due gol in una gara di Serie A, con il Cagliari, e a fine luglio, con la Spal.

In entrambi i casi il Verona vinse: per 2-1 con i sardi, per 3-0 con gli emiliani.