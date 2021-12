Verona con l’Empoli, pronti Cancellieri, Ruegg e Cetin

In Coppa Italia spazio a chi finora ha giocato poco. In porta Pandur, in difesa Sutalo

Redazione Hellas1903

Ampio e annunciato turnover per l'Hellas nella partita di Coppa Italia con l'Empoli.

Oggi pomeriggio giocherà chi ha avuto meno spazio finora.

Si va verso l'inserimento dal 1' di Matteo Cancellieri in avanti, di Mert Cetin in difesa e di Kevin Ruegg sulla fascia destra.

Molto probabile che abbia una maglia da titolare anche Bosko Sutalo, in porta ci sarà Ivor Pandur.