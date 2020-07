Da sempre l’Inter è uno degli avversari più difficili da superare per il Verona.

Pochi, in generale, i risultati positivi con i nerazzurri. Quanto alle vittorie, in Serie A i gialloblù ne hanno colte solamente 4 in tutta la propria storia.

L’ultima è datata 9 febbraio 1992: Verona-Inter 1-0, gol di Ezio Rossi.

Da allora, in otto gare, l’Hellas ha perso sei volte, pareggiando in due casi: per 2-2 nel 2000-2001 e per 3-3 nel 2016.