Verona, con l’Inter una “missione impossibile”. L’Hellas ci prova

La partita con l’Inter ha per il Verona le sembianze della “missione impossibile”.

In Serie A, infatti, nella storia delle sfide con i nerazzurri sono soltanto 4 le vittorie colte dai gialloblù, in casa o a San Siro (in trasferta, nessun successo).

Questo, su un totale di 58 gare disputate. Si tratta, dunque, del 7% complessivo.

L’ultima gare in cui il Verona ha sconfitto l’Inter è risale al 1992: 1-0 al Bentegodi, gol di Ezio Rossi.

L’Hellas proverà a migliorare questo dato tra poche ore, in un confronto difficilissimo con una formazione, quella di Antonio Conte, che ha vinto le ultime 6 partite di campionato.