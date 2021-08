Verona con Sassuolo e Inter, ci sono i mini-abbonamenti

Doppio tagliando a prezzo scontato per le partite del 21 e del 27 agosto

Hellas Verona FC informa che sono stati predisposti dei mini-abbonamenti validi per le due gare contro Sassuolo e Inter ad una tariffa particolarmente vantaggiosa per gli abbonati alla stagione 2019/20 e con uno sconto anche per tutti coloro che hanno la tessera 'Non vi lasceremo mai'. Saranno considerate valide ai fini dell’acquisto anche le tessere che risultano scadute.