Verona, confermato il sequestro delle azioni di Setti

Il provvedimento era stato eseguito prima di Natale, nell’ambito di un’inchiesta per bancarotta della Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura bolognese, sulla società, con sede a Bologna, di cui è stato nominato custode il commercialista Stefano Reverberi. Della decisione del Riesame non sono state ancora depositate le motivazioni. Il presidente del Verona Maurizio Setti è difeso dal professor Vittorio Manes e dall’avvocato Fabio Lattanzi, mentre per un’altra posizione i difensori sono gli avvocati Paolo Pasetto e Nicola avanzi.