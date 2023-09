Verona, contro il Bologna terza maglia e patch speciale

I gialloblù scenderanno in campo con una patch celebrativa per i 40 anni dall’esordio con vittoria in Coppa Uefa contro la Stella Rossa

Il 14 settembre 1983 l’Hellas Verona debuttava in Coppa Uefa contro la Stella Rossa, vincendo per 1-0 con un gol di Pierino Fanna.

In occasione dei quarant’anni da quella giornata, contro il Bologna il Verona scenderà in campo con il Third Kit arricchito da una patch in ricordo del debutto assoluto nelle competizioni Uefa dei ragazzi di mister Bagnoli, cui l’intera maglia Third 2023/24 è dedicata.