Verona crollo verticale, lo scorso anno dopo 27 gare era nono con 40 punti

Impietoso il paragone con l'attualità, col Verona a 19 punti, 21 in meno e terzultimo. I guai vengono da lontano, ma basta e avanza un dato: dopo 27 gare i gialloblù avevano segnato 52 gol (!) contro i 22 attuali. Per assurdo l'Hellas ne aveva presi due in più, dato che non influisce di certo dato lo strapotere offensivo.