Verona, dal 4 al 7 aprile la mostra per i 120 anni dell’Hellas

Lo fa per una mostra gratuita interamente dedicata ai 120 anni dell'Hellas Verona, un'altra e tra le più importanti iniziative del Club organizzate proprio per questo anniversario grazie alla preziosa collaborazione dell' Associazione Culturale Verona Hellas .

Passeggiando in queste quattro serate, dalle 18 alle 22, tra i corridoi, gli spogliatoi e i locali interni del Bentegodi, sarà letteralmente come viaggiare nel tempo. Si partirà - ovviamente - dal 1903, con i leggendari studenti Liceo Classico Scipione Maffei vestiti di bianconero e capitanati dal presidente-portiere Carlo Fratta Pasini. Per poi passare, finalmente, alle prime maglie gialloblù di inizio Novecento, realizzate in tessuti oggi impensabili per le divise da gioco. Naturale poi l'approdo agli Anni 50 e 60, quando i gialloblù hanno mosso i primi passi nel calcio che conta. E poi i leggendari e puri Anni 70: Clerici, Luppi, Zigoni, Mascetti... E il decennio magico di Osvaldo Bagnoli, con lo Scudetto, le tre partecipazioni alle coppe europee. I duri Anni 90, i pazzi Anni 2000, fino ad arrivare agli 8 anni di Serie A dell'ultimo decennio. Uno spaccato di storia attraverso gli oggetti del desiderio e delle fantasie dei bambini e non solo: le maglie da gioco. Oltre ai tanti cimeli di grande valore che sarà possibile ammirare nel percorso.