Verona, D’Amico va, arriva Marroccu: finisce un’era per l’Hellas. E ora…

L'addio del ds è la fine di un ciclo straordinario che ha lanciato l'Hellas in alto. Anche Tudor traballa

Così, per il Verona, si conclude un'era di risultati economici e sportivi straordinari. Un connubio, quello tra D'Amico e Juric, poi proseguito con Tudor, che resterà nella storia, fatto di obbiettivi, anche insperati, centrati uno dopo l'altro. Un vero e proprio miracolo sportivo, che ha fatto felice il popolo dell'Hellas e certamente anche Maurizio Setti.

La corda, però, era troppo tesa da tempo. Un ultimo calciomercato, quello dello scorso gennaio, fatto da D'Amico puntando i piedi e resistendo alle spinte di Setti per vendere alcuni pezzi pregiati. Un futuro incerto col timore della cessione di troppe pedine importanti che hanno creato un gruppo meraviglioso. E poi la chiamata dell'Atalanta, una possibilità professionale a cui sembrava da folli rinunciare.

Sarà un vero e proprio reset in casa gialloblù. Il primo nodo sarà quello dell'allenatore con la proposta da fare a Tudor. Al di là del suo rinnovo automatico ottenuto con la salvezza, non è per nulla certa la permanenza del tecnico di Spalato, che vorrà garanzie e dovrà confrontarsi su questo con Setti e Marroccu, che avrà il compito, poi, di gestire un mercato rovente, nel quale l'Hellas potrebbe cedere ben più di un pezzo pregiato.