Verona, Del Rosso: “Risultato giusto, peccato per le occasioni mancate per il raddoppio”

Il vice di Baroni: "Nella ripresa ci siamo abbassati e questo non possiamo farlo"

Redazione Hellas1903 1 aprile - 17:39

Fabrizio Del Rosso, allenatore in seconda del Verona, con Baroni squalificato, parla a Sky dopo la gara tra Cagliari e Verona terminata 1-1.

"Sapevamo che era una partita con molte insidie - dice Del Rosso - il Cagliari in casa è una squadra che cambia pelle in ogni momento. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo avendo l'opportunità per raddoppiare, è stato bravo il portiere. Nel secondo tempo nei primi 15 minuti il Cagliari è partito forte, noi ci siamo un po' abbassati e questo non lo possiamo fare perché non abbiamo le caratteristiche per farlo. Dobbiamo stare sempre alti ed essere aggressivi. Il punto, comunque alla fine soddisfa tutti quanti e penso sia il risultato giusto.

La scelta di Bonazzoli? Nasce dalle sue caratteristiche, è bravo e ha grandi tempi di gioco. Poteva mettere in difficoltà i loro due centrali che hanno grande struttura fisica ma sulla velocità potevano andare in difficoltà, e infatti così è stato.

Perchè Swiderski non è partito dall'inizio? Si sta inserendo molto bene nella squadra, all'inizio ha avuto difficoltà per la preparazione con cui è arrivato dagli USA. Con la nazionale ha speso tanto, poi ha avuto mal di schiena e solo stamattina ci ha dato disponibilità per giocare, per questo l'utilizzo è stato limitato. Su di lui contiamo molto come sugli altri arrivati a gennaio che ci stanno dando veramente tanto".

Le occasioni fallite da Folorunsho e Lazovic? Io e Marco Baroni ce le porteremo dietro per qualche giorno... Se fosse andata diversamente probabilmente sarebbe stata a livello psicologico una situazione favorevole per noi e sfavorevole per loro".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Verona senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Hellas1903 per scoprire tutte le news di giornata sui gialloblu in campionato.