Verona diesel: per ritrovare la condizione ci vuole calma

Servirà calma per ritrovare una condizione adeguata per il Verona.

Ieri sono ripresi gli allenamenti individuali a Peschiera del Garda. Dal 18 maggio, se arriverà il sì dal Governo, cominceranno anche quelli di gruppo.

Dopo due mesi fermi – gli esercizi a casa sono stati utili per non perdere la forma, ma la preparazione atletica è altro – non si possono bruciare le tappe.

Urge cautela, ci vuole prudenza. Ogni giorno in campo, ogni giorno un passo in più. Questo il programma delineato dalla staff gialloblù.

Aspettando di sapere se il campionato riprenderà.