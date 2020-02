Verona, difesa da urlo. Nona partita senza subire gol

Il Verona è la quarta difesa del campionato dietro solo a quelle di Lazio, Inter e Juventus. Solo 24 volte, infatti, gli avversari sono riusciti a superare Silvestri. Anche oggi, a Udine, il trio Rrahmani, Kumbulla e Gunter, aiutato dal filtro del centrocampo, è stato invalicabile per gli avversari bianconeri. Inoltre, alla Dacia Arena, per la nona volta in campionato l’Hellas ha mantenuto inviolata la sua porta.

Queste le partite dei gialloblù senza subire gol:

Lecce 0 Verona 1

Verona 0 Udinese 0

Verona 2 Sampdoria 0

Parma 0 Verona 1

Verona 1 Fiorentina 0

Spal 0 Verona 2

Verona 3 Lecce 0

Lazio 0 Verona 0

Udinese 0 Verona 0