Verona, domani giorno di pausa

Primo giorno di pausa domani per i giocatori del Verona dopo la ripresa degli allenamenti individuali, venerdì scorso.

La preparazione è proseguita a cadenza quotidiana per tutti, in questo periodo. Ora, il riposo, per ricominciare lunedì, e c’è da capire se da qui a 48 ore la situazione cambierà per quel che riguarda le sedute di gruppo.

Al momento, il programma non le prevede, aspettando eventuali variazioni del protocollo medico, al centro del confronto tra Governo, Cts, Figc e Lega di Serie A.