Verona, domani le visite mediche per Noslin e Vinagre

Domani sarà il giorno dei primi ingressi dal mercato per il Verona. L'attaccante Tijjani Noslin del Nec e il terzino sinistro Ruben Vinagre dello Sporting Lisbona svolgeranno infatti le visite mediche prima di firmare il contratto che li legherà all'Hellas in prestito fino a giugno.

Noslin vanta in questa stagione 13 presenze in 17 gare, 3 gol e 1 assist nel campionato olandese col Nec, mentre Vinagre, fermato recentemente da un lungo infortunio, ha preso parte a 10 gare su 28 in Championship con l'Hull City a cui era in prestito dalla Sporting.