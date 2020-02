Dopo la partita del Verona con il Milan, Maurizio Setti, nel suo intervento a “La domenica sportiva”, ha parlato della gara con i rossoneri.

Queste le sue parole: “Qualche punto sicuramente ci manca, soprattutto con il Milan, sia all’andata che al ritorno. Oggi magari non se ne sono accorti, ma c’era un rigore per noi. Poi siamo rimasti in dieci e abbiamo sofferto un quarto d’ora ma è stata una grande partita“.