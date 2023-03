Verona, Duda in dubbio per il Monza, è pronto Abildgaard

Lo slovacco resta in dubbio, il danese si prepara al possibile debutto da titolare

Il recupero di Ondrej Duda per la gara del Verona col Monza resta da valutare.

Il centrocampista slovacco, uscito per una botta nel corso della partita con lo Spezia, potrebbe farcela per domenica, ma la situazione sarà verificata di giorno in giorno.