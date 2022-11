Il Verona e le scelte di Setti, dieci giorni per decidere

Tutti in discussione: rebus allenatore, Cioffi può tornare. E Marroccu è in forte dubbio

Redazione Hellas1903

Dieci giorni.

Questo il tempo che si è preso Maurizio Setti per valutare le scelte da fare per il Verona.

Il presidente del club gialloblù non vuole decidere d'istinto, ma considerare ogni soluzione. Tutti in discussione, quindi, con la permanenza di Salvatore Bocchetti che resta in forte dubbio, dopo le sei sconfitte consecutive subite dall'Hellas durante la sua conduzione.

D'altro canto, con altri due allenatori stipendiati, il margine per cambiare non è agevole. Da escludere che possa tornare Eusebio Di Francesco, esonerato nella scorsa stagione alla terza giornata, l'ipotesi più considerata è che a rientrare sulla panchina del Verona sia Gabriele Cioffi (sotto contratto fino al 30 giugno 2024, Di Francesco va in scadenza nel 2023, Bocchetti nel 2027).

In dubbio anche la permanenza di Francesco Marroccu. Per adesso, tuttavia, non sono stati sondati eventuali sostituti per il ruolo di diesse.

Le variazioni ci saranno, ma Setti preferisce, al momento, attendere la settimana prossima.

M.F.