Uno scatto in Piazza Bra (foto Grigolini-Fotoexpress) per salutare il nuovo disegno del pullman del Verona.

Il mezzo che porta ovunque il gruppo gialloblù è stato “battezzato” così, con un’immagine nel salotto cittadino.

Da notare che sulla fiancata è riportata la citazione da “Romeo e Giulietta”, con le immortali parole di William Shakerspeare: “There is no world without Verona walls”.