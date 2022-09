Verona, ecco il nuovo spogliatoio dell’Hellas

Si è tenuta questa mattina allo stadio 'Bentegodi' la visita organizzata - aperta alla stampa - per la presentazione dei nuovi spogliatoi dell' Hellas Verona . Il progetto, voluto e finanziato interamente dalla società gialloblù, da inizio stagione ha permesso ai calciatori del club di vivere le fasi pre e post partita di ogni match in un ambiente completamente rinnovato, moderno e adatto ad ogni esigenza degli atleti.

"Ho il piacere di darvi ufficialmente il benvenuto all'interno del nostro nuovo spogliatoio" - ha dichiarato il Direttore Generale del club, Simona Gioè - "e vorrei ringraziare per la partecipazione all'evento di questa mattina il Team Manager della nostra Prima Squadra, Sandro Mazzola , che vive questi luoghi in prima persona con giocatori e staff tecnico, e il titolare di Scaligera Arredamenti , Marco Poccobelli , nostro storico partner che ha contribuito alla realizzazione di questo nuovo spogliatoio."

"Posso testimoniare che i ragazzi hanno apprezzato molto il nuovo spogliatoio messo a loro disposizione e tutte le migliorie fatte per rendere loro l'ambiente il più confortevole possibile. Da questa stagione, anche a causa delle rose più ampie richieste, avevamo necessità di ottimizzare gli spazi, e lavorando insieme allo Stadium Manager, Stefano Cacciatori, siamo riusciti a creare un ambiente che si adeguasse al meglio a tutte le nostre esigenze", ha aggiunto il Team Manager gialloblù, Sandro Mazzola. "Abbiamo cercato di riservare a tutti lo spazio necessario per poter lavorare: sono presenti, infatti, una sala dedicata alla fisioterapia, uno spogliatoio per il mister ed il suo staff, separato da quello della squadra, ed una stanza riservata ai magazzinieri. Inoltre, credo sia stato fatto un ottimo lavoro anche dal punto di vista della personalizzazione: le scritte ed i colori utilizzati rendono un grande senso di appartenenza, senza dubbio sono presenti tutte le componenti per dare uno spogliatoio adeguato a una squadra di Serie A".