Verona, ecco la maglia da trasferta

La seconda divisa dell'Hellas: bianca con "pennellate" gialloblù

Redazione Hellas1903

Dopo aver scoperto il nuovo Kit Home, è il momento di presentare l'Hellas Verona FC Macron Away Kit2021/22. Per la prima volta dalla stagione 2018/19, culminata con il ritorno in Serie A TIM, è il bianco ad essere protagonista del kit gara 'da trasferta' della squadra di Verona.

Bianco come una stagione tutta da scrivere, bianco come una tela su cui disegnare la passione per i nostri colori. L’idea che accompagna la nuova maglia da trasferta rimane fedele alla volontà di realizzare una collezione creata nel Nome di Verona.

Restano, come nella prima maglia, i forti riferimenti al settecentesimo anniversario della scomparsa di Dante Alighieri, che proprio a Verona, alla corte degli Scaligeri, ha trascorso due periodi fondamentali della sua vita, nel secondo dei quali ha partorito i geniali versi della terza e ultima cantica della Divina Commedia, il Paradiso. Tutto nuovo, invece, il modo di rappresentare i colori della città di Verona e della sua squadra, che per la prima volta in assoluto è affidato ai tratti di un pennello. Il pennello che oggi dona i colori giallo e blu allo sfondo bianco della maglia è lo stesso pennello con cui, da sempre, chi ama il Verona dipinge il cielo quando gioca l'Hellas.

