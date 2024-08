Verona, ecco la terza maglia

Oro e nero i colori, kit per supportare i progetti di Hellas Foundation

Redazione Hellas1903 9 agosto - 13:39

Joma ed Hellas Verona FC sono orgogliosi di presentare il nuovo Third Kit 2024/25, il primo realizzato per dare un aiuto concreto ai progetti di beneficenza di Hellas Verona Foundation.

THIRD KIT 2024/25 | PER TUTTE LE NOSTRE BATTAGLIE

La maglia Third della stagione 2024/25 è un omaggio all’Hellas Verona Foundation, la nostra charity nata nel 2022 con l’obiettivo di dare sostegno e supporto, anche attraverso la pratica sportiva, ai giovani che si trovano in condizioni di disagio e fragilità. Per questo motivo, la maglia è stata pensata per richiamare i colori della fondazione benefica: l’oro e il nero.

Questo kit è stato creato per supportare i numerosi progetti abbracciati da Hellas Verona Foundation: ogni volta che i giocatori del Verona indosseranno il kit, le maglie verranno messe all’asta e il ricavato destinato in beneficenza. La maglia, realizzata in un tessuto leggero in jacquard, è completamente nera. I dettagli quali il rib di colletto e maniche, nonché la banda laterale lungo i fianchi, sono declinati in una tonalità dorata. Anche il logo del Club, quello di Joma e degli altri sponsor sono interamente in oro per l’occasione. Nella parte posteriore, appena sotto il colletto, compare la patch di Hellas Verona Foundation, a cui l’intero kit è dedicato.

UNA MAGLIA ECOLOGICA PER UN PIANETA SOSTENIBILE

Per la nuova terza divisa che l’Hellas Verona utilizzerà nel corso della stagione 2024/25, Joma intende ribadire il proprio impegno per la cura dell’ambiente, per questo motivo le maglie sono state realizzate in poliestere 100% riciclato. Lo jacquard con le quali sono state confezionate le nuove maglie è infatti prodotto da fonti riciclate, nello specifico da bottiglie in PET, che vengono convertite in materia prima. In questo modo si riducono del 75% le emissioni di CO2 e si evita l’uso di derivati dal petrolio. Per quanto riguarda i benefici dell’esercizio fisico, il poliestere riciclato offre elasticità, resistenza e buona traspirabilità.

PANTALONCINI E CALZETTONI

I pantaloncini, in linea con la maglia, sono completamente neri: l’oro è presente sulla banda laterale, sul logo del Club e su quello di Joma. I calzettoni, anch’essi neri, presentano delle linee dorate all’altezza del ginocchio.

LE MIGLIORI TECNOLOGIE SUL MERCATO

Joma, tra i brand sportivi di riferimento nel panorama globale, ha incorporato nella divisa dell’Hellas Verona FC le qualità tecnologiche più all’avanguardia. Questo è il risultato di grandi investimenti in R&S&I effettuati negli ultimi anni.

Nelle zone di massima sudorazione, dove il giocatore ha bisogno di una traspirazione maggiore, il tessuto è stato trattato con il sistema MICRO-MESH, una tecnologia che garantisce traspirabilità e un efficace rilascio del calore corporeo, aumentando la sensazione di comfort.

Le cuciture sono piatte e realizzate con il sistema FLATLOCK, per evitare possibili sfregamenti sulla pelle. Ogni dettaglio ed elemento di personalizzazione è studiato per garantire un comfort totale: tutti i loghi sono infatti applicati con il sistema JOMA SPORTECH, che prevede l’utilizzo di un materiale estremamente flessibile e resistente fissato al tessuto attraverso il calore, evitando così possibili sfregamenti, e migliorare il comfort dell’atleta durante la fase di gioco.