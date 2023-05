Verona-Empoli, i biglietti: prezzi speciali in tutti i settori

Via alla prevendita, tagliandi da 10 a 20 euro, a 2 per gli Under 14

Prezzi speciali, ribassati in tutti i settori, per riempire il Bentegodi nell'ultima partita casalinga della stagione. In occasione di Hellas Verona-Empoli, match in programma domenica 28 maggio (ore 12.30), biglietti da 10, 15, 20€, e Under 14 a 2€ in tutto lo stadio.