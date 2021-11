Verona-Empoli, la probabile formazione dei toscani

Fischio d'inizio lunedì alle 18.30

Nel delicato match di Verona, i toscani, e in particolar modo Andreazzoli, manterrà l'assetto degli ultimi incontri. 4-3-1-2 il modulo per Pinamonti e compagni, con l'ex di turno Henderson che occuperà il posto sulla trequarti, a supporto di Pinamonti stesso e di Di Francesco. In difesa Viti potrebbe affiancare Tonelli, mentre il tridente di centrocampo sarà occupato da Ricci, Zurkovski e uno tra Bandinelli e Haas.